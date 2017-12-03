Darıca'da yönetim listeleri belli oldu!

Yakup Törk’ün listesi
Yönetim kurulu
Fahriya Arda, Esin Arkan, Selçuk Aslan, Ali Zafer Ceylan, Fatma Çelik, Ergazi Durdu, Kadir Işık Leyla Kazan, Evrim Özcan, Yaşar Alp Pala, Asuman Tolunay, Muhsin Yapa, Gürer Yıldırım, Mustafa Yılmaz, Yusuf Yiğit, Yıldırım Yüksel
İlDelegeleri
Mesut Akçam, Gülsen Altun, Necat Altunkaynak, Şeref Aslan, Aziz Ateş, Serap Aydın, Ahmet Aydın, Elif Aydöner, İlyas Bakır, Türkan Başal, Kumru Ceylan, Nurcan Çağlar, Atalay Çayır, Alim Demir, Yavuz Dursun, Seher Erdem, Name Fidan, Ercan Gökdemir, Sinan Göytaş, Lelizar Gülbeyazoğlu, Ali Güneş, Metin Güzel, Cengiz Güçer Hamşitoğlu, Aydın Işık, Durmuş Kapatan, Gülşen Karataş, İbrahim Karslı, Atife Kaya, Baykal Kaya, Telli Kırçiçek, Ülkü Kızılbuğa, Hüseyin Koca, Şengül Koştu, Hüseyin Kombak, Barış Kotan, Musa Kovalık, Selman Köseali, Cevahir Münüklü, Erdal Mnüklüoğlu, Evrim Özcan, Selim Özcan, Hüseyin Teyfik Özdinçer, Ahmet Özmet, Şinasi Serdar, Kemal Taş, Yakup Törk, Gülay Vural, Servet Yalçın, Ali Yapa, Rüstem Yıldırım.
Hakkı Koçak’ın listesi
Yönetim Kurulu
Gökhan Aktaş, Metin Bayram, Nurcan Bozkurt, Özgür Çelik, Neriman Çolak, Cihan Dede, Hayri Demir, Timuçin Gültekin, Oğuz İpek, Bertal Karabulut, Ufuk Kılıç, Güray Köse, Ersan Kuru, Osman Memiş, Özlem Özbudak, Rabia Vergül
İl Delegeleri
Tuncay Akbaba, Hakan Altıparmak, Cevdet Altun, Serap Aydın, Sevime Bahadır, Hacıbey Balcı, Süleyman Başak, Cemal Bertan, Gülehre Bilgin, Satı Bozkurt, Kasım Cengiz, Zöhre Çakmak, Hamit Demirci, Özgür Demirci, Yeter Duman, Sedat Durmaz, Yavuz Dursun, Fahrettin Ekinci, Seher Erdem, Ali Erdoğdu, Zekeriya Gültekin, Abdurrahman Gültekin, Cengiz Hamşioğlu, Aysel İşboğa, Durmuş Kapadan, İbrahim Karataş, Baykal Kaya, Serpil Kaya, Zeynep Kayıkçı, Dursun Keleş, Leyla Kısakol, Hüseyin Koca, Hakkı Koçak, Rukiye Korkmaz, Ali İhsan Kösali, Selman Kösali, Güleser Kubaş, Rahime Memiş, Hüseyin Özdinçer, Ahmet Özmet, Turkay Öztürk, Kemal Pelit, Erhan Soyak, Yaşar Sönmez, Ayşegül Şiddetoğlu, Yakup Törk, Abdulrezzak Uksak, Seyfi Yağcı, Servet Yalçın, Özlem Yılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz