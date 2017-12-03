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Bugün 13:28 TSİ- Siyaset

Darıca'da yönetim listeleri belli oldu!

CHP Darıca'de ilçe kongresi heyecanı yaşanıyor. Kongrede Yakup Törk ve Hakkı Koçak başkanlık için yarışıyor. Adayların listeleri de belli oldu.

Yakup Törk’ün listesi

Yönetim kurulu

Fahriya Arda, Esin Arkan, Selçuk Aslan, Ali Zafer Ceylan, Fatma Çelik, Ergazi Durdu, Kadir Işık Leyla Kazan, Evrim Özcan, Yaşar Alp Pala, Asuman Tolunay, Muhsin Yapa, Gürer Yıldırım, Mustafa Yılmaz, Yusuf Yiğit, Yıldırım Yüksel

İlDelegeleri

Mesut Akçam, Gülsen Altun, Necat Altunkaynak, Şeref Aslan, Aziz Ateş, Serap Aydın, Ahmet Aydın, Elif Aydöner, İlyas Bakır, Türkan Başal, Kumru Ceylan, Nurcan Çağlar, Atalay Çayır, Alim Demir, Yavuz Dursun, Seher Erdem, Name Fidan, Ercan Gökdemir, Sinan Göytaş, Lelizar Gülbeyazoğlu, Ali Güneş, Metin Güzel, Cengiz Güçer Hamşitoğlu, Aydın Işık, Durmuş Kapatan, Gülşen Karataş, İbrahim Karslı, Atife Kaya, Baykal Kaya, Telli Kırçiçek, Ülkü Kızılbuğa, Hüseyin Koca, Şengül Koştu, Hüseyin Kombak, Barış Kotan, Musa Kovalık, Selman Köseali, Cevahir Münüklü, Erdal Mnüklüoğlu, Evrim Özcan, Selim Özcan, Hüseyin Teyfik Özdinçer, Ahmet Özmet, Şinasi Serdar, Kemal Taş, Yakup Törk, Gülay Vural, Servet Yalçın, Ali Yapa, Rüstem Yıldırım.

Hakkı Koçak’ın listesi

Yönetim Kurulu

Gökhan Aktaş, Metin Bayram, Nurcan Bozkurt, Özgür Çelik, Neriman Çolak, Cihan Dede, Hayri Demir, Timuçin Gültekin, Oğuz İpek, Bertal Karabulut, Ufuk Kılıç, Güray Köse, Ersan Kuru, Osman Memiş, Özlem Özbudak, Rabia Vergül

İl Delegeleri

Tuncay Akbaba, Hakan Altıparmak, Cevdet Altun, Serap Aydın, Sevime Bahadır, Hacıbey Balcı, Süleyman Başak, Cemal Bertan, Gülehre Bilgin, Satı Bozkurt, Kasım Cengiz, Zöhre Çakmak, Hamit Demirci, Özgür Demirci, Yeter Duman, Sedat Durmaz, Yavuz Dursun, Fahrettin Ekinci, Seher Erdem, Ali Erdoğdu, Zekeriya Gültekin, Abdurrahman Gültekin, Cengiz Hamşioğlu, Aysel İşboğa, Durmuş Kapadan, İbrahim Karataş, Baykal Kaya, Serpil Kaya, Zeynep Kayıkçı, Dursun Keleş, Leyla Kısakol, Hüseyin Koca, Hakkı Koçak, Rukiye Korkmaz, Ali İhsan Kösali, Selman Kösali, Güleser Kubaş, Rahime Memiş, Hüseyin Özdinçer, Ahmet Özmet, Turkay Öztürk, Kemal Pelit, Erhan Soyak, Yaşar Sönmez, Ayşegül Şiddetoğlu, Yakup Törk, Abdulrezzak Uksak, Seyfi Yağcı, Servet Yalçın, Özlem Yılmaz

Bugün 13:28 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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