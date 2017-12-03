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Darıca'da yönetim listeleri belli oldu!

CHP Darıca'de ilçe kongresi heyecanı yaşanıyor. Kongrede Yakup Törk ve Hakkı Koçak başkanlık için yarışıyor. Adayların listeleri de belli oldu.