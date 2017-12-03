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Bugün 13:34 TSİ- Spor

Büyük Derbent 3 puanı ilk yarıda kopardı

Amatör Süper Futbol Ligi A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Büyük Derbentspor, önceki gün kendi seyircisi önünde Play-Off mücadelesi veren Arapçeşmespor karşısında ilk yarıda attığı iki golle üç puanı kazandı, zirve mücadelesini sürdürdü.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

İlk yarının son maçında kendi seyircisi önünde yenildi liderlikten olan Büyük Derbentspor ikinci yarıya iyi başladı. Büyük Derbentspor önceki gün kendi seyircisi önünde oynadığı maçta Play-Off grubuna kalmayı amaçlayan Arapçeşmespor karşısında üç puanı ilk yarıda attığı gollerle elde etti. Derbent maçı 2-0 kazandı, puanını 22’ye çıkardı, ikinci sıraya yerleşti ve zirve yarışını sürdürdü. Büyük Derbentspor’a üç puan getiren golleri 10. dakikada Gökhan Özkanlı ve 19.dakikada Uğur kaydetti. İkinci yarıya iki ekip gol atmakta zorluk çekerken defans ve kaleciler gole izin vermedi. Arapçeşmespor aldığı yenilgi sonrasında 17 puanla beşinci sıraya düştü. Arapçeşmespor’u kalecisi Abdullah maçın 58.dakikasında sakatlandı, sahayı sedye ile terk etti, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

BÜYÜK DERBENTSPOR: 2-ARAPÇEŞME: 0

STAT: Derbent

HAKEMLER: Birtan Yavuz ***, Okan Oral ***, Emre Şehirli ***

BÜYÜK DERBENTSPOR: Sarp ****, İsmail ***, Erman ***, Furkan Uzun ***, Furkan Aydoğdu *** (dk 89 Burak *), Halil ***, Mehmet Ali ***, Uğur *** (dk 88 Ender *), Gökhan Özkanlı ****, Emre Yılmaz ** (dk 46 Onur **), Emre Önen **

ARAPÇEŞMESPOR: Abdullah ** (dk 58 Yiğit **), Hüseyin ***, Şaban ***, Doğukan***, Murat ** (dk 46 Kürşat **), Aykut ***, Serdar **, Levent ***, Eray ***, Turgay ***, Oğuzhan **

GOLLER: Gökhan Özkanlı dk 10, Uğur dk 19

Bugün 13:34 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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