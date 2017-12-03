İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince İzmit Tren Garı mevkisinde yapılan uygulamalarda hakkında yakalama emri bulunan K.Y. isimli şahıs GBT sorgusunda yakalanarak gözaltına alındı. Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda ise O.K isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.
Bugün 13:39 TSİ- Asayiş
Aranan şahsın üzerinden çıktı
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince düzenlenen uygulamalarda aranan bir şahıs yakalanırken bir araç içinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Bugün 13:39 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz