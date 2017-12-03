Aranan şahsın üzerinden çıktı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince İzmit Tren Garı mevkisinde yapılan uygulamalarda hakkında yakalama emri bulunan K.Y. isimli şahıs GBT sorgusunda yakalanarak gözaltına alındı. Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda ise O.K isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.