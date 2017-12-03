Tanju Yılmaz Yeniden Başkan

Yoğun ilgi gösterildi

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları’nın 5. olağan kongresinde tek aday olan Tanju Yılmaz yeniden başkanlık görevine getirildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu kongreye AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Şirin, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri ile parti mensupları ilgi gösterdi.

Birlik ve beraberlik mesajları

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan heyetinin teşekkül etmesinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Genel kurulda yeniden göreve seçilen Tanju Yılmaz yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları olarak çalışmalara aralıksız devam edeceklerini aktaran Yılmaz, “AK Gençlik olarak yine her alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızla önümüzdeki seçimlerde de tüm gayretimizle tüm özverimizle kutlu yürüyüşümüze en güzel şekilde hizmet etmek için faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

YÖNETİM KURULU (ASİL):

Tanju Yılmaz, Samet Turhan, Yusuf Güney, Eren Kaya, Mutlu Çavdar, Yunus Emre Ayaştı, Ali El, Nisa Melek Kısa, Murat Bayraktar, Muhammed Şahan Dede, Bünyamin Biçer, Hasan Bingöl, Enes Ertuğrul, Furkan Uzunoğlu, Ali Özbektemur, Simge Karakulak, İrem Nur Erarslan, Sefa Ayvaz, Mehtap Ersoy, Fatma Karaman, Selami Zihni, Emre Bakır, Arif Yeşil, Beytullah Akdemir, Semih Ünel