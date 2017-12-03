‘SANAYİ’ devrimi: 2-1

İlk 3 mücadelesi veren iki takım, İzmit Sanayispor ile Yuvam İzmitspor arasındaki maçı Sanayi son dakikada Enver’in golü ile 2-1 kazanarak çok değerli bir galibiyete imza attı.

İLK YARIDA TEK GOL

Maçın genelinde iki takım futbolcuları da çok gergindi. Hemen hemen her pozisyona itiraz edildi. İlk 45 dakikada iki takım da pozisyon üretmekte güçlük çekti. Dakikalar 20’yi gösterdiğinde Onur, İzmit Sanayi’yi 1-0 öne geçirdi. Yuvam İzmit’te İbrahim ve Yunus Emre takımı adına öne çıkan isimler oldu .

SON DAKİKADA ATTILAR

İkinci yarıda tempo daha yüksekti. Eski Kocaelisporlu sol bek Yunus Emre 48’de sol kanattan ceza sahasına sokuldu ve net bir vuruşla fileleri gördü. (1-1)Maçın devamında İzmit 2, Yuvam İzmit’te 1 kez mutlak gol kaçırdı. 90. dakikada Sanayi’de Enver takımını 2-1 öne geçirdi. Sanayi’de oyuna ikinci yarıda Kaan’ın orta sahayı toparlaması ve ofans oyuncularına katkı sağlaması dikkatlerden kaçmadı. Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Sanayi son 7 maçta 5. galibiyetini aldı.

İZMİT SANAYİ: 2YUVAM İZMİT: 1

STAT: Vin-San

HAKEMLER:Fatih Yavuz***, Efraim Yılmaz***, Abdullah Yalçınkaya***

İZMİT SANAYİ: Batuhan***, Serkan***, Emre***, Mirsad***, Serdar***, Berat***, Furkan***, Mustafa*** (Ahmet**),Onur***, Mustafa Polat*** (Kaan***), Enver***

YUVAM İZMİT: Alper**,*** Barış**, Berk**, Caner*** (Hakan**), Berk Kuşdemir**, Mahsun**, İbrahim***, Tolunay***, Yunus Emre***, Furkan**, Kemal**

GOLLER: Dk. 20 Onur, Dk.90 Enver (İzmit Sanayi) Dk. 48 Yunus Emre (Yuvam İzmit)