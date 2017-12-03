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Bugün 13:57 TSİ- Spor

Öpüldünüz gençler!

Kocaelispor’un geleceği, teminatı, İzmitli gençleri her geçen gün formalarına ısınıyor.

Yeşil Siyahlı gençler aldıkları süreyi en iyi şekilde değerlendiriyor. İzmitliler Karacabey maçındaki performansları ile tam not aldı.

FORMAYI DÜŞÜRMEDİLER

Transfer yasaklısı Kocaelispor ’da genç futbolcuların performansı umut vaat ediyor. Karacabey maçında ilke 11’de şans bulan Onur Öztonga (1999) ve Onur Kandöken (1998), zaman zaman forma giyen Kerem Yıldırım (1999), formayı neredeyse hiç çıkarmayan Gökdeniz Bayrakdar (2001) ile 11’in değişmez ismi Fatih Adıgüzel (1998) Karacabey Birlikspor maçında formasını en iyi şekilde taşıdı.

90 DAKİKA AYAKTA KALDILAR

Teknik Direktör Fatih Kavlak’ın şans verdiği 5 genç futbolcu da geri adım atmadan, cesurca mücadele ederek hem ailelerini gururlandırdı hem de kendilerine güvenenleri mahcup etmedi.Savunmanın sağında Fatih,savunma ortasında Onur Öztonga, merkez orta sahada Kerem, forvete yakın bölgede Gökdeniz, ileride ise Onur Kandöken tabiri yerindeyse canlarını dişlerine taktı. İşin en güzel tarafı 5 genç futbolcunun da 90 dakika sahada kalıp temposunu kaybetmemesiydi. Kendilerini hazır tutarak iş ahlaklarını da ortaya koyan gençlerimizi kutluyor, başarılarının devam etmesini diliyoruz.

Bugün 13:57 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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