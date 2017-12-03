3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile Kocaelispor yönetimi Karacabey Birlik maçına özel bilet tasarlamış ve futbolcular maça “Engel Olma Destek Ol” pankartı ile sahaya çıkmıştı. 17 engelli vatandaşımız maçı kendilerine ayrılan yerde rahat bir şekilde izledi. 17 misafir, tüm engelliler için söz aldı ve yönetimin jestine teşekkür etti.
Bugün 14:02 TSİ- Spor
Teşekkür ettiler...
Kocaelispor'a teşekkür ettiler...
Bugün 14:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz