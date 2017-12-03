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Bugün 14:02 TSİ- Spor

Teşekkür ettiler...

Kocaelispor'a teşekkür ettiler...

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile Kocaelispor yönetimi Karacabey Birlik maçına özel bilet tasarlamış ve futbolcular maça “Engel Olma Destek Ol” pankartı ile sahaya çıkmıştı. 17 engelli vatandaşımız maçı kendilerine ayrılan yerde rahat bir şekilde izledi. 17 misafir, tüm engelliler için söz aldı ve yönetimin jestine teşekkür etti.

Bugün 14:02 TSİ - Spor

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