Kandıra bir kaza daha...

Alınan bilgiye göre, Kandıra 'dan Kefken istikametine giden Yasemin Kayayurt yönetimindeki 34 FCS 57 plakalı otomobil , Babaköyü Mahallesi sapağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak tarlaya devrildi . Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan İbrahim Taşkın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralı , sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambülansla Kandıra M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.