Alınan bilgiye göre, Kandıra 'dan Kefken istikametine giden Yasemin Kayayurt yönetimindeki 34 FCS 57 plakalı otomobil , Babaköyü Mahallesi sapağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak tarlaya devrildi . Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan İbrahim Taşkın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralı , sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambülansla Kandıra M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kandıra bir kaza daha...
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz