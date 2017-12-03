AB’nin yasaklaması halinde, Türkiye ’de de mevzuatın değiştirileceğini belirten yetkililer, “Gelişmelere göre gerekli adımlar atılacak” diye konuştu. Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ahmet Saltık, fosfatın iddia edildiği gibi kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümleri artırdığını net bir şekilde söylemenin zor olduğunu söyledi.
Bugün 14:10 TSİ- Ekonomi
Dönerdeki ‘fosfat’ tartışması büyüyor!
AB’nin kalp ve böbreğe zararlı gerekçesiyle dondurulmuş döner ile kebap, sosis ve benzer ürünlerde fosfatı yasaklama adımı, tartışma yarattı.
Bugün 14:10 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz