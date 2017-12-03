Dönerdeki ‘fosfat’ tartışması büyüyor!

AB’nin yasaklaması halinde, Türkiye ’de de mevzuatın değiştirileceğini belirten yetkililer, “Gelişmelere göre gerekli adımlar atılacak” diye konuştu. Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ahmet Saltık, fosfatın iddia edildiği gibi kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümleri artırdığını net bir şekilde söylemenin zor olduğunu söyledi.