Kocaeli'de 55 bin 901 kişi İŞSİZ!

İşkur Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz iş yerlerine yapılan ziyaretlerde açık iş sayısını tespit ettiklerini anlatırken, Kocaeli'de şu an 115 bin 634 açık iş bulunduğunu ifade etti. Yılmaz, "Bu açık iş sayısını 119 iş meslek danışmanımız işyeri ziyaretleri ile yaptı. 17 bin 500 işyerini ziyaret ettik. Bu ziyaretler sonucunda işverenlerden aldığımız açık iş 115 bin 634 ve işe yerleştirme açısından çok iyi yerlerdeyiz. İstihdam sayısını 54 binlere çıkardık. Bu güzel bir sayı. Bunlar 10 aylık rakamlar. Ankara 'nın bize verdiği hedef istihdam seferberliğinde 40 bindi. Yani biz bu 40 bini yakaladık. Biz aracılık hizmeti yapıyoruz, işçiyle işvereni buluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

649 KİŞİYE MESLEKİ EĞİTİM VERİLDİ

Mesleki eğitim ve iş başı eğitimleri verdiklerini söyleyen Yılmaz, mesleki eğitim kursları kapsamında bu yıl 649 kişiye mesleki eğitim verildiğini açıklarken şöyle devam etti: "İş başı eğitim programında 4 bin 918 kişiye iş başı eğitimi verdik ve bunun yüzde 70'i istihdama katıldı. Girişimcilik eğitimi verdik ve belli kuruluşlarla ortak yaptığımız bir programdı. Bin 258 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Toplum yararına programda da 2 bin 581 kişiye eğitim verdik ve şuan çalışıyor. Bittiğinde yine tekrar yeni bir toplum yararına program uygulayacağız.

ROMAN VATANDAŞLAR

Bu programda önceliği bayanlara, Roman vatandaşlarımıza ve iş bulamayan vatandaşlarımız üzerinde kullanıyoruz. Bunları çoğunlukla Milli Eğitim, Müftülük, Gençlik Spor ve diğer kamu kuruluşlarına veriyoruz. 6 ve 9 ay boyunca asgari ücretle maaşlarını biz ödüyoruz. İş başı eğitim programında da bu vatandaşları özel sektöre yönlendiriyoruz. 3 ay maaşlarını biz ödüyoruz, sağlık sigortalarını biz ödüyoruz. Ondan sonra yüzde 50 istihdam istiyoruz."

37 BİN 498 KİŞİ İŞSİZLİK MÜRACATINDA BULUNDU

Yılmaz, 117 milyon liranın üzerinde işsizlik maaşı ödediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "İşsizlikle ilgili bu 10 aylık dönemde 37 bin 498 kişi işsizlik müracaatında bulundu. Bunun 14 bin 688 kişi işsizlik maaşı alıyor ve şu ana kadar 117 milyon 293 bin 276 lirada işsizlik maaşı ödedik. Tabii işsizlik maaşını alabilmek için belli kurallar var. Bu şartları yerine getirmiş kişilere işsizlik maaşı veriyoruz. Kocaeli'de işsiz sayımız 55 bin 901. Ama açık iş sayısı 115 bin 634. Yani işsizden çok açık iş sayımız var. Çoğu gezdiğimiz işyerinde bizlere, 'Biz bir türlü kendimize uygun eleman bulamıyoruz. Bulduklarımız da bu noktada bizimle çalışmak istemiyor' denilmekte. Bu yıl 120 bin kişiyle hemen hemen görüşüldü. Bu görüşmeler esasında gelen herkese istihdam sağlandı. Eğer işyerinin şartlarına uyuyorsa kişi oraya giriyor. Bazen garip örneklerle karşılaşıyoruz. 4 bin kişiye mesaj atıp 1 kişiyi işe alma gibi durumlar oluyor."

İLK ÖNCE EVİNE EKMEK GÖTÜR

İnsanların ilk önce evlerine ekmek götürmesi gerektiğini, daha sonraki dönemlerde kendilerine daha iyi işler araması gerektiğini belirten Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İlk önce insanlar çok güzel iş yeri arayacağına, evime para girmiyor maaşlı bir iş bulayım işe girdikten sonra daha uygun bir yer ararım şeklinde düşünmeli. İlk önce evine ekmek götürmeli insanlar ve asgari ücretle de olsa sonrasında çalışırken daha iyi bir yere nasıl geçebilirim hesabını yapmalılar. Artık çoğu yerde tecrübe aranıyor, tecrübeyi işbaşı eğitimiyle dolduruyoruz. Verdiğimiz hizmet hakikaten yorucu, bu hizmeti verirken de tüm arkadaşlarımız aldığı maaşa göre değil, vicdanına göre çalışıyor.

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK”

Her zaman dediğimiz gibi herkesi işe soksak da bir aile ağlıyorsa işsizlikten işimizi yapmamış gibi hissederiz. Bizim kapılarımız her zaman herkese açık, bunlarla her zaman ilgilenmeye çalışıyoruz. En büyük sıkıntı işverenlerin taleplerinin karşılanmaması ama başvuranların yaş, hükümlülük durumu gibi şeyler bazen sorun teşkil edebiliyor. Ama hemen hemen başvuranların yüzde 90'ını yönlendiriyoruz. Eğer ki işyerinin de şartlarına uygunsa, işverene de rica ediyor ve yönlendiriyoruz. İstihdam seferberliğiyle birlikte işsizlik sayısında azalma oldu, 13.2'lerden 10.7'lere düştü, Temmuz ayı sonuçlarına göre. Kasım ayında bu rakamlar konusunda hedefimiz yüzde 10'a inmekti. Bunun altına inersek çok büyük başarıydı. Şu an 10'lara indik. Yıl sonunda da 10'ların altına ineriz"