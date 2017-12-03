Körfez'de yönetim listeleri belli oldu

Mehmet Kaçar’ın listesi
İlçe Yönetimi
Memet Kaya, Mehmet Mikyas, Çağatay Bakan, Aşkın Yunus Erdoğan, Şafak Altunal, Melek Fırıncı, Nalan İkiz, Fadime Uslu, Yaprak Fidancı, Feride Korkmaz, Aslı Şahin, Oğuzhan Saraç, Erdem Torun, Zeynel Özkahya, Necmettin kahraman, Ender Akyüz
İl Delegeleri
Mehmet Kaçar, Tekir Akgün, Zeynel Arslan, Turgay Aksu, Ahmet atmaca, Tayfun Balıkçı, Sevcan Bulut, Kerim Bariç, Çağatay Bakan, Engin Cömert, Volkan Coş, Yücel Can, Nazlı Çetinkaya, Senem Doğan, Merve Derneklioğlu, Nafiye Erdoğan, Salih Efe, Sabriye Ergün, Mert Erdoğan, Aslan Erdoğan, Kazım Elmas, Melek Fırıncı, Yaprak Fidancı, Mehmet Gicili, Seyfettin Güzel, Aydın Kaya, Memet Kaya, Afife Karatekin, Hüseyin Küçükşahin, Tolga Karanfil, Melek Küçükşahin Mehmet Miroğlu, Burhanettin Memiş, Levent Özkan, Hasan Özkan Recep Şakar, Engin Taşdemir, Zehra Topuz, Erdem Torun, Dilan Tek, Mustafa Taflıoğlu, Fadime Uslu, Yaşar Uğur, Şevket Yorulmaz, Emine Varol, İbrahim Şıldır, Devrim Zencir.
Gülseren Altunal Solmaz’ın listesi
İlçe Yönetimi
Alettin Karatekin, Gürsel Cimşit, Baki Tunç, Zehra Türkmen, Şule Şanlı, Yurda Kantarcıoğlu, Birgül Hilal Han, Çiğdem Gişioğlu, Menekşe Aslan, Mustafa Kılıçdemir, Hakan Günday, Eren Hüyüklü, Ali Gönüldağ, İzzet Yalçın, Oğuz Karataş, Bahadır Doğan
İl Delegeleri
Gülseren Solmaz Altunal, Cebdet Şahin, Cavit Dağdeviren, Mehmet Miroğlu,Tugman Kayalı, Fatma Koçkar, Erkan Uygun, Durmuş Yıldırım, Tolga Papakçı, Kerim Barış, İbrahim Fortacı, Muharrem İşgen, Engin Cömert, Ozan Aksu, Gülizar Tuncel, Ömer Kurtuluş, Bahri Atmaca, Doğan Ergün, İsmet Çiçek, Uğur Çiftçi, Gökhan Boztepe, İzzet Yalçın, Hasan Kaya, Mehmet Sarıkaya, Burhanettin Memiş, Selim Teik, Turan Türkoğlu, İbrahim Atmaca, Selami Karanfil, Erdal Tunç, Aydın Topuz, Aydın Kaya, Kasım Şahin, Haydar Çelik, Ömer Acım, Nermin Aydın, Haydar Şiret, Barış Erdoğan, Ali Doğan, Nevzat Akay, Bedrettin Gökçe, Refik Yavuz, Hanife Çelik Bildircin, İlhan Özdemir, Necmettin Kahraman, Alettin Karatekin, Ali Gültepe.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz