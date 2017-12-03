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Borçsuz belediyelere adını yazdırdı!

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, belediyenin eski belediyelerden dahil kalan 25 milyon liralık vergi borcunu temizleyerek adını borçsuz belediyeler listesine aldırdı.

Başkan Ayaz , göreve geldiği günden bu yana birçok öncü ve örnek projeyi kentine kazandırmanın yanı sıra, Başiskele'ye 7 Yıldızlı Kent markasını kazandırarak ilçeyi cazibe merkezi haline dönüştürdü. Bütün bunların yanı sıra hizmeti ve çalışmayı büyük bir özveri ve gayretle kentine kazandıran Ayaz, ekipleriyle yaptığı çalışma kapsamında Başiskele Belediyesi’nin adını borçsuz belediyeler listesine aldırdı. Eski belde belediyeleri olan Yeniköy Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Bahçecik Belediyesi, Kullar Belediyesi, Yuvacık Belediyesi ve Başiskele Belediyesi’nin de hizmet süresince kalan vergi borçları ödendi.

MECLİS ÜYELERİ İLE BELGELERİ PAYLAŞTI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yıllık vergi taksitlerinin 2. taksidinin ödenmesinin ardından yazmış olduğu 30.11.2017 tarihli yazısında kurumun vergi borçlarının bulunmadığını bildirdi. Başkan Ayaz olağan üstü toplanan mecliste Kullar mevkii 137 ada 8 nolu taşınmazın Maliye Hazinesi'nden iade alınması, 6183 sayılı kanunun geçici 8. maddesi uyarınca Maliye Hazinesine bedelli devri ile ilgili teklif yazısını meclisten geçirdi ve belediyelerin kalan vergi borçlarını temizlemiş oldu . Başkan Ayaz meclis toplantısında bu belgeleri tüm meclis üyeleriyle paylaştı.

Bugün 14:24 TSİ - Siyaset

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