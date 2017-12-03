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Hyundai IONIQ ailesine bir ödül de kadınlardan

Hyundai IONIQ ailesi, 2017 Yılın Kadın Otomobili Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. IONIQ ayrıca Çevreci Otomobil kategorisinde de bir ödül kazandı.

Hyundai, 2017 yılında satışa sunduğu IONIQ modeliyle tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve özellikle Avrupa pazarındaki satışlarına katkıda bulunmuştu. Hyundai, yıl içerisindeki 23 binden fazla IONIQ satışıyla elde ettiği bu ivmeyi ödüller anlamında da desteklemeye devam ediyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Yılın Kadın Otomobili Yarışması’nda birinci seçilerek ödül almaya hak kazanan Hyundai IONIQ Ailesi, mevcut üç farklı versiyonuyla bu başarıyı elde etti. IONIQ Electric, IONIQ Hybrid ve IONIQ Plug-in Hybrid, kadın jüri üyeleri tarafından oy yağmuruna tutulurken aynı zamanda “Yılın Çevreci Otomobili” kategorisinde de birincilik ödülü aldı. Yarışmada aile , ekonomik, çevreci, SUV/Crossover, lüks ve spor otomobiller olarak toplam altı farklı kategori bulunuyor.

60 ARAÇ FİNALE KALDI

Hyundai IONIQ Hybrid, ortalama olarak 3.9 litre benzin tüketirken pratik sürüş keyfi ve sıfır emisyonlu yapısıyla öne çıkan IONIQ Electric ise 280 km yol kat edebiliyor. IONIQ Plug-in ise elektrik modunda 63 km'ye kadar sürüş yapabiliyor. Dünyanın en büyük otomobil ödüllerinden biri olan Yılın Kadın Otomobili Yarışması'nın jüri üyeleri 20 farklı ülkeden 25 otomotiv gazetecisinden oluşuyor. Başlangıçta 420 aracın aday gösterildiği yarışmada daha sonra oylama ile en iyi 60 araç finale kalmış oldu .

Bugün 14:31 TSİ - Ekonomi

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