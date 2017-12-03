Bakan Sarıeroğlu: İşçi ve işverenden fedakarlık bekliyoruz

2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ( TİSK ) temsil ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in de katıldığı toplantıda, Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık ediyor. Halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanan asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

SARIEROĞLU: İŞÇİ VE İŞVERENDEN...

Toplantı öncesi konuşan Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamaları şöyle: Hedeflere ulaşma konusunda kimse bizi yolumuzdan geri koymayacak. Hiç kimse başaramayacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz Asgari ücret çalışma hayatımızın en temel unsurlarımızdan birisi. Asgari ücret, devletin sağlamış olduğu bir güvence. 15 yıldır milli geliri üç kart artıran hükümetimiz asgari ücret konusunda da ciddi bir artış sağladı. İşçi ve işverenden fedakarlık bekliyoruz. Torba yasa ile birlikte asgari ücretli kardeşlerimizin vergi dilimi nedeni ile yaşama riski olan kayıpları gidermiş olduk. Başbakanımız her zaman asgari ücretle ilgili hassasiyetini dile getirmiştir. Ocak ayında belirtilen asgari ücret neyse Aralık ayında da o olacaktır.