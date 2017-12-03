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Bugün 14:33 TSİ- Ekonomi

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, kasımda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar oldu . Böylece 2017 Kasım ayı, ihracat tarihindeki en iyi üçüncü kasım ayı oldu. İlk 11 ayda ihracat yüzde 10,7 artışla 142 milyar 663 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da yüzde 10,5 artarak 155 milyar 443 milyon dolara ulaştı. Miktar bazında ihracat ise Kasım’da yüzde 6,5 artarak 9,7 milyon ton, ilk 11 ayda ise yüzde 11,3 artışla 105,4 milyon ton olarak gerçekleşti.

Bugün 14:33 TSİ - Ekonomi

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