İstanbul 3. Havalimanı'nın resmi açılışına 11 ay kala, havalimanı bünyesindeki çalışmalar da hızlandı. 3'üncü Havalimanı’nın inşaatını gerçekleştiren İGA, gazetelere verdiği ilanla 500 kamyon ve kamyoncu aradığını duyurdu.
Bugün 14:34 TSİ- Ekonomi
Yeni havalimanı için 500 kamyon aranıyor
Yeni havalimanı için 500 kamyon aranıyor
Bugün 14:34 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz