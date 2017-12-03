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Yeni havalimanı için 500 kamyon aranıyor

Yeni havalimanı için 500 kamyon aranıyor

İstanbul 3. Havalimanı'nın resmi açılışına 11 ay kala, havalimanı bünyesindeki çalışmalar da hızlandı. 3'üncü Havalimanı’nın inşaatını gerçekleştiren İGA, gazetelere verdiği ilanla 500 kamyon ve kamyoncu aradığını duyurdu.

Bugün 14:34 TSİ - Ekonomi

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