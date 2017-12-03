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Bugün 14:43 TSİ- Kültür-Sanat

Urfa kültürü Kocaeli’de yaşandı

Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği tarafından KYÖD Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen Sıra Gecesi renkli anlara sahne oldu. Dernek Başkanı Cebrail Aydın, bu eğlence ile Şanlıurfa’yı Kocaeli’ye getirdiklerini söyledi

Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği tarafından önceki akşam KYÖD Sosyal tesislerinde Sıra Gecesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 aydır kentimizin değişik mekânlarında gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Urfa’nın meşhur sıra gecelerini merak eden vatandaşlarla, kentimizde yaşayan Şanlıurfalılar gecede bir araya geldi. 300 davetlinin katıldığı gecede Şanlıurfa rüzgarı esti. Bol bol türkülerin söylendiği renkli geceden elde edilen gerilin belirli kısmı kentimizde eğitim gören Urfalı öğrencilere burs olarak verilecek.

“GELİRİ ÖĞRENCİLERE”

Kocaeli Şanlıurfalılar DerneğiBaşkanı Cebrail Aydın, “Bugün Kocaeli ve Urfalı hemşerilerimizle Sıra Gecemizde bir araya geldik. Her ay düzenlediğimiz bu etkinliğimizle Urfa sevdalısı olan hemşerilerimiz ile sıra gecelerini merak eden vatandaşları buluşturma fırsatı yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bol eğlencenin olduğu sıra gecemizde hem Şanlıurfa’yı Kocaeli’ye getiriyoruz, hem de gecemizden elde edilen gelirin belli bir kısmı ile Kocaeli’de eğitim gören öğrencilerimize burs verme imkanı yakalıyoruz” dedi.

“İLGİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR”

Aydın’ın ardından konuşan sıra gecesinin organizatörü Mehmet Sait Sümer, “ Sıra gecelerimize gelenlerin yüzde 70’i zaten Kocaeli’mizin insanları. Tüm kesimlerin daveti ile bu güzel sıra gecesi atmosferini yaşama imkanı buluyoruz. Kocaeli ile Şanlıurfa’yı bütünleştiriyoruz. Gecemize gelen vatandaşlar büyük memnuniyetle ayırılıyorlar. Aynı zamanda Şanlıurfa yemeklerimizi, yöresel kıyafetlerimizi tanıttığımız gecemize olan ilgi her geçen gün büyüyor” şeklinde konuştu.

Bugün 14:43 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Ahmet Hazer

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