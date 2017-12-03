Eski Dostlar KYÖD’de buluştu

Rahmetli Fikret Balcı ve Mustafa Ersoy ile Emin Saka tarafından İzmit ’te 1966 yılında kurulan Kocaeli ve Kocaelispor ’u seven Eski Dostlar Grubu 364’üncü toplantısını KYÖD Sosyal Tesislerinde yaptı. Mali Müşavir Cemil Çetin’in ev sahipliğinde düzenlenen geceye çok sayıda davetli katıldı. 364. toplantının ev sahibi Cemil Çetin toplantının sonunda 365. toplantının düzenleyicisi Orhan Balcı’ya listeyi teslim etti.

GECEYE KATILANLAR

İsmail Kalkandelen

Cevdet Bağdat

Metin Eke

Turan Sarı

Reha Yıldırım

Hilmi Girgin

Orhan Balcı

İshak Aktaş

Cengiz Çakar

Hamza Baştürk

Mustafa Güner

Selahattin Öztop

Ergün Güler

Cumali Camdalı

Halim Dedeoğlu

Erdinç Özden

İbrahim Yazıcıoğlu

Ahmet Topçu

Mustafa Aydeniz

Güngör Saner

Mehmet Toker

Durmuş Ali Yalnız

Hüseyin Erol

Timur Uzun

Melih Gazeteci

Günay Gülcü

Yetkin Saner

Yasin Şengel

Nizamettin Kamış

Rıdvan Tokgöz

Yakup Kalmuk

Tahir Ersöz

Yusuf Tuğrul

Tayfun Ersöz

Kamil Yıldız

Birol Öztürk

Tuncay Aşkın

Orhan Biçer

Selçuk Taşgan