Eski Dostlar KYÖD’de buluştu

Rahmetli Fikret Balcı ve Mustafa Ersoy ile Emin Saka tarafından İzmit ’te 1966 yılında kurulan Kocaeli ve Kocaelispor ’u seven Eski Dostlar Grubu 364’üncü toplantısını KYÖD Sosyal Tesislerinde yaptı. Mali Müşavir Cemil Çetin’in ev sahipliğinde düzenlenen geceye çok sayıda davetli katıldı. 364. toplantının ev sahibi Cemil Çetin toplantının sonunda 365. toplantının düzenleyicisi Orhan Balcı’ya listeyi teslim etti.
GECEYE KATILANLAR
İsmail Kalkandelen
Cevdet Bağdat
Metin Eke
Turan Sarı
Reha Yıldırım
Hilmi Girgin
Orhan Balcı
İshak Aktaş
Cengiz Çakar
Hamza Baştürk
Mustafa Güner
Selahattin Öztop
Ergün Güler
Cumali Camdalı
Halim Dedeoğlu
Erdinç Özden
İbrahim Yazıcıoğlu
Ahmet Topçu
Mustafa Aydeniz
Güngör Saner
Mehmet Toker
Durmuş Ali Yalnız
Hüseyin Erol
Timur Uzun
Melih Gazeteci
Günay Gülcü
Yetkin Saner
Yasin Şengel
Nizamettin Kamış
Rıdvan Tokgöz
Yakup Kalmuk
Tahir Ersöz
Yusuf Tuğrul
Tayfun Ersöz
Kamil Yıldız
Birol Öztürk
Tuncay Aşkın
Orhan Biçer
Selçuk Taşgan
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz