Geçmiş dönem AKP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz'ın yeğeni Yıldırım Kandaz, Necla Barut ile dünya evine girdi. Nesa Düğün Salonu ’nda gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katılırken çiftin nikahını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıydı. Çiftin nikah şahitleri arasında ise AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ile AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman yer aldı.
Bugün 14:47 TSİ- Yaşam
Necla ve Yıldırım nikah masasına oturdu
Eski AKP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz’ın yeğeni Yıldırım Kandaz ile Necla Barut dünya evine girdi.
Bugün 14:47 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz