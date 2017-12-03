Necla ve Yıldırım nikah masasına oturdu

Geçmiş dönem AKP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz'ın yeğeni Yıldırım Kandaz, Necla Barut ile dünya evine girdi. Nesa Düğün Salonu ’nda gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katılırken çiftin nikahını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıydı. Çiftin nikah şahitleri arasında ise AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ile AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman yer aldı.