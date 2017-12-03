CHP Körfez'de kongre heyecanı

CHP Körfez İlçe Örgütü’nün kongresi Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kongrede, mevcut başkan Mehmet Kaçar’ın karşısına aday olarak Gülseren Altunal Solmaz çıktı. 256 kişinin oy kullanma hakkı bulunan kongrede 17 kişilik ilçe yönetiminin yanı sıra 47 kişilik il delegesi belirlenecek. CHP Körfez İlçe kongresinde divan başkanlığını Bozkurt Uslu, yardımcılığını ise Nalan İkiz ve Gürsel Cimşit üstlendi.Adayların ortak kararı ile kongre blok liste şeklinde yapıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği kongrede gelen partililer davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

GENİŞ KATILIM

Kongreye CHP Genel Başkan Danışmanı Cuma Karavar, CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan, Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Büyükşehir Belediye meclis üyesi Engin Taşdemir, Eğitim Sen eski İl Şube Başkanı Suca Omurca, geçmiş dönem milletvekilleri Bekir Yurdakul, Mehmet Hilal Kaplan, eski İl Başkanı Cihat Altunyuva, il yöneticileri ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

LİSTEDE USÜLSÜZLÜK YAPILDI

Delege listelerinin iletişim numaraları bizlere verilmediği için sizlere tek tek ulaşamadık hepinizden özür diliyorum diyerek sözüne başlayan Gülseren Altunal Solmaz, “Biz tek akıma karşıyız. Adaylık sürem boyunca CHP’nin öncü kimliklerinden fikirler aldım. Son süreçte öyle olaylar gerçekleşti ki kendi projelerimden bahsetmemin anlamı kalmadı. CHP’nin demokratik delege seçimlerinde yapılan usulsüzlükler, aynı aileden iki üç kişinin yazılması, mahallelerin tek tek listelerinin verilmemesi, telefon numaralarının verilmemesi, kongreye sayılı günler kala bilgisayarın çökmesi, oy istemek için delegelerin aranması CHP’nin demokratik yapısına yakışmadı” dedi.

İL BAŞKANLIĞI SESSİZ KALDI

Söylediğimin her şey belgelidir ve gerekli yerlere verilecektir diyen Solmaz, “Adaylık sürecimde şeffaf olacağımı sizlere söyledim. Özgür iradeyle seçilmiş bir büyüğümüzün ismi silinerek yerine başkasının yazıldı. Bugün burada oy kullanmaları ne kadar etiktir. Bu usulsüzlüklerin belirlenip il başkanlığına bildirilmesine rağmen il başkanlığı tarafından hiçbir adım atılmadı, sessiz kaldı. Antidemokratik bir yapının sergilendiği yerde sizlere 5 bin üye sözü verme cesaretinde bulunmayacağım. Sizlere vereceğim en büyük sözüm CHP’nin duruşuna yakışmayan bu olayların hiçbirini yapmayacağım. Taktir CHP’nin onurlu üyelerinindir. Artık yeter, ayağa kalk Körfez” diye konuştu.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

Solmaz’ın ardından söz alan mevcut başkan Mehmet Kaçar, “Sevdiğim kadın kardeşimin kazanması halinde mutlu olurum ancak kullandığımız sözleri seçerek kullanmalıyız. Mehmet Kaçar Kandıra ’nın köyünde de Körfez’in köyünde de tanınıyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. Partinin yasal süresi var. Pazartesi günü askı süresi boyunca tek tek itirazları doğru olanlarına evet dedim. Bir mahallede Yavuz Selim Mahallesi’nde 5 bin aile yaşıyor. 2 köyden aday yazarak mı Mehmet Kaçar’a demokrasi dersi vereceksiniz? Hadi geçin oradan. İnsanların hayalleri kıymetlidir” şeklinde konuştu.

GÜLSEREN HANIM KAÇ GÜN PARTİYE GELDİ

Gülseren Altunal Solmaz’ı partiye gelmemekle suçlayan Kaçar, “Madem dürüstü konuşacağız o zaman Gülseren Hanım Körfez’i ihya edecekmiş bunu nasıl yapacak? Gülseren Hanım kaç gün bu partiye geldi, hangi çalışmaya katıldı. Şikayet etmek kolaydır. Çözüm bulmak lazım. Eğer bu körfezde bir başarı varsa gençlerin ve kadınların kapı kapı dolaşmasıdır. Cinsiyet kotasının erkek üzerinde uygulandığı tek yer Körfez’dir. Bu kadınlar Körfez’e çok önem verdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Gündelik hayatına devam edip eşini partiye getirmeyenlerde var bu partinin içinde. Bizim CHP’de herkese kucak açmamız lazım” açıklamalarında bulundu.

Mehmet Kaçar’ın listesi

İlçe Yönetimi

Memet Kaya, Mehmet Mikyas, Çağatay Bakan, Aşkın Yunus Erdoğan, Şafak Altunal, Melek Fırıncı, Nalan İkiz, Fadime Uslu, Yaprak Fidancı, Feride Korkmaz, Aslı Şahin, Oğuzhan Saraç, Erdem Torun, Zeynel Özkahya, Necmettin kahraman, Ender Akyüz

İl Delegeleri

Mehmet Kaçar, Tekir Akgün, Zeynel Arslan, Turgay Aksu, Ahmet atmaca, Tayfun Balıkçı, Sevcan Bulut, Kerim Bariç, Çağatay Bakan, Engin Cömert, Volkan Coş, Yücel Can, Nazlı Çetinkaya, Senem Doğan, Merve Derneklioğlu, Nafiye Erdoğan, Salih Efe, Sabriye Ergün, Mert Erdoğan, Aslan Erdoğan, Kazım Elmas, Melek Fırıncı, Yaprak Fidancı, Mehmet Gicili, Seyfettin Güzel, Aydın Kaya, Memet Kaya, Afife Karatekin, Hüseyin Küçükşahin, Tolga Karanfil, Melek Küçükşahin Mehmet Miroğlu, Burhanettin Memiş, Levent Özkan, Hasan Özkan Recep Şakar, Engin Taşdemir, Zehra Topuz, Erdem Torun, Dilan Tek, Mustafa Taflıoğlu, Fadime Uslu, Yaşar Uğur, Şevket Yorulmaz, Emine Varol, İbrahim Şıldır, Devrim Zencir.

Gülseren Altunal Solmaz’ın listesi

İlçe Yönetimi

Alettin Karatekin, Gürsel Cimşit, Baki Tunç, Zehra Türkmen, Şule Şanlı, Yurda Kantarcıoğlu, Birgül Hilal Han, Çiğdem Gişioğlu, Menekşe Aslan, Mustafa Kılıçdemir, Hakan Günday, Eren Hüyüklü, Ali Gönüldağ, İzzet Yalçın, Oğuz Karataş, Bahadır Doğan

İl Delegeleri

Gülseren Solmaz Altunal, Cebdet Şahin, Cavit Dağdeviren, Mehmet Miroğlu,Tugman Kayalı, Fatma Koçkar, Erkan Uygun, Durmuş Yıldırım, Tolga Papakçı, Kerim Barış, İbrahim Fortacı, Muharrem İşgen, Engin Cömert, Ozan Aksu, Gülizar Tuncel, Ömer Kurtuluş, Bahri Atmaca, Doğan Ergün, İsmet Çiçek, Uğur Çiftçi, Gökhan Boztepe, İzzet Yalçın, Hasan Kaya, Mehmet Sarıkaya, Burhanettin Memiş, Selim Teik, Turan Türkoğlu, İbrahim Atmaca, Selami Karanfil, Erdal Tunç, Aydın Topuz, Aydın Kaya, Kasım Şahin, Haydar Çelik, Ömer Acım, Nermin Aydın, Haydar Şiret, Barış Erdoğan, Ali Doğan, Nevzat Akay, Bedrettin Gökçe, Refik Yavuz, Hanife Çelik Bildircin, İlhan Özdemir, Necmettin Kahraman, Alettin Karatekin, Ali Gültepe.