Kılıçdaroğlu’nun gelini yönetime girdi

Derince ’de ikamet eden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Ali Kılıçdaroğlu’nun gelini Aysun Kılıçdaroğlu CHP Derince İlçe Örgütünün yeni yöneticilerinden biri oldu . Yapılan kongrede Nihat Değer’in listesinden yönetime giren Aysun Hanım. Naki Kılıçdaroğlu ile evli. Ekin isimli birde çocuğu bulunuyor. Mesleği muhasebecilik olan Aysun Hanım, bundan sonra CHP Derince’de görev yapacak.