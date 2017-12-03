Derince ’de ikamet eden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Ali Kılıçdaroğlu’nun gelini Aysun Kılıçdaroğlu CHP Derince İlçe Örgütünün yeni yöneticilerinden biri oldu . Yapılan kongrede Nihat Değer’in listesinden yönetime giren Aysun Hanım. Naki Kılıçdaroğlu ile evli. Ekin isimli birde çocuğu bulunuyor. Mesleği muhasebecilik olan Aysun Hanım, bundan sonra CHP Derince’de görev yapacak.
Bugün 15:15 TSİ- Siyaset
Kılıçdaroğlu’nun gelini yönetime girdi
CHP Derince Örgütü olağan genel kurulu tek listeli bir şekilde tamamlandı. Yönetime giren isimlerden biri ise dikkatlerden kaçmadı. Aysun Kılıçdaroğlu isimli yeni yöneticinin Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağabeyinin gelini olduğu ortaya çıktı.
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Bugün 15:15 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz