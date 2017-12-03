Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:00 TSİ- Yaşam

Gripin, Kocaeli'de konser verecek

Gripin Kocaeli'de konser vermeye hazırlanıyor.

Rock müziğin ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden Gripin grubu Kocaeli ’ye konser vermeye geliyor. 13 Aralık Çarşamba günü Symbol AVM’de bulunan Hayal Kahvesi’nde sahne alacak olan grubun konser biletleri ile Biletix’te satışa çıktı.

Bugün 16:00 TSİ - Yaşam

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Necla ve Yıldırım nikah masasına oturdu mask
Necla ve Yıldırım nikah masasına oturdu
Eski Dostlar KYÖD’de buluştu mask
Eski Dostlar KYÖD’de buluştu
Urfa kültürü Kocaeli’de yaşandı mask
Urfa kültürü Kocaeli’de yaşandı
ODTÜ KYÖD’te güzel kutlama mask
ODTÜ KYÖD’te güzel kutlama
Ortodoks dünyası İzmit’te buluşuyor mask
Ortodoks dünyası İzmit’te buluşuyor
Kandıralı Baykaraların geleneksel Kandil buluşması mask
Kandıralı Baykaraların geleneksel Kandil buluşması
Mağaza açılışında izdiham çıktı! mask
Mağaza açılışında izdiham çıktı!
Alman sevgilisini öldürüp betona gömen şahıs, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı mask
Alman sevgilisini öldürüp betona gömen şahıs, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Restorana kurşun yağdırdı! mask
Restorana kurşun yağdırdı!
Bilin bakalım bu ne kuyruğu? mask
Bilin bakalım bu ne kuyruğu?
Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yeni cihaz kuruluyor mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yeni cihaz kuruluyor
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR