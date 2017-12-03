Rock müziğin ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden Gripin grubu Kocaeli ’ye konser vermeye geliyor. 13 Aralık Çarşamba günü Symbol AVM’de bulunan Hayal Kahvesi’nde sahne alacak olan grubun konser biletleri ile Biletix’te satışa çıktı.
Bugün 16:00 TSİ- Yaşam
Gripin, Kocaeli'de konser verecek
Gripin Kocaeli'de konser vermeye hazırlanıyor.
Bugün 16:00 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz