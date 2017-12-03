CHP Kartepe’de seçim günü

CHP Kartepe İlçe Örgütü, Uzunçiftlik Düğün Salonu ’nda ilçe kongresini gerçekleştiriyor. Çift liste şeklinde yapılan kongrede mevcut başkan Cumhur Karakadılar’ın karşısına aday olarak Beyhan Korkmaz çıktı. 17 kişilik ilçe yönetimi ile 33 kişilik il delegesinin belirleneceği kongrede 190 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongrede divan kurulunda ise Hüseyin Acurman, Hamza Özcan ve Sevda Ataman yer aldı. Kongre öncesinde CHP Kartepe İlçe Örgütü tarafından en eski üyesi Sabri Kılıç, CHP Kartepe İlçe Örgütü en katılımcı genç Yasin Çakmak ve CHP Kartepe İlçe Örgütü en katılımcı üye Recep Dinçer’e plaketleri takdim edildi.

YOĞUN KATILIM

Kongreye CHP Genel Başkan Danışmanı Cuma Karavar, CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, eski İl Başkanı Cihat Altunyuva, İzmit İlçe eski başkanı Selman Yıldırım, geçmiş dönem milletvekili Hikmet Erenkaya, il yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

KURBAN OLMAYA RAZIYIM

Kongrede öncelikli olarak söz alan Beyhan Korkmaz, “Dolayısıyla yalandan beslenen bu halkı cidden eğitmemiz gerekiyor. Bana yetki verirseniz eğer ben evlerde oturan kadınlardan başlayarak tüm halkımızdan başlayacağım. Listemi hazırlarken çok zorluklar yaşadım. Bizim koltuklarda olmamız buna ihtiyaç olduğundan değil temsil noktasıdır. Gazetelerde çıkan haberlere baktığımızda Kartepe için bir kurban seçilmişim ben. Bir kurban seçilecekse ben CHP için kurban olmaya razıyım” şeklinde konuştu.

DEĞİŞİM GEREKİYOR

Başka ideolojilerden insanları partimize kazandırmamız lazım diyen Korkmaz, “Eğer bu liste Muzaffer Kaplan olduğu için kaybedecekse ben kaybetmeye razıyım. Sevelim ya da sevmeyelim bu insana saygı duymamız gerekiyor. Ben aday olmayı planlamıyordum. Kimse bu bölgede benim kadar çalışmamıştır diye düşünüyorum. Tek derdim kelebek etkisi yaratmaktır. Bu etkiyi yaratmama izin verin. Cumhur Karakadılar’a da teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi 3 yıldır çok güzel çalıştı. Ama değişim gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

HİÇ DURMADAN ÇALIŞTIK

Cumhur Karakadılar, “Bu gün burada tam anlamıyla bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Biz hedefimizi koyduk hedefimiz 2019 yerel seçimleridir. Üç yıldan buyana hiç durmadan inandığımız yolda çalıştık. Bizler hep birlikte çok büyük bir aileyiz. Ben kadın dayanışmasına sonuna kadar katılıyorum. Ancak çalışmak için ilçe başkanı olamaya gerek yok. Zor bir bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte Kartepe Belediyesi’ni biz yönetiyormuş gibi tüm denetledik. Hüseyin Üzülmez ve arkadaşlarından hesap sorabilmek için her şeyin raporunu tuttuk” dedi.

ÖLSEK DE DÖNMEYECEĞİZ

Konuşmasının devamında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e salon konusunda kendisine sıkıntı yaratmadığı için teşekkür eden Karakadılar daha sonra, “Yapılması gereken her şeyi yaptık, biz yeniden sizlerden yetki istiyoruz. Hedefimiz 2019 bu hedefimizden ölsek de dönmeyeceğiz. Bizim kapımız herkese açık. Bu gün listemde olan arkadaşlarımızın hepsi tecrübeli ve pırıl pırıl insanlardır. Hep birlikte hedefe 2019 seçimlerine kitlenirsek başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu gün kongremize katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.

Cumhur Karakadılar’ın Listesi

Yönetim Kurulu

İsmail Akbal, Seval Akyüz, Hasan Cebeci, Cihan Çakır, Ayla Demir, Ferda Gözütok, Perihan İmamoğlu, Tuncer Karaca, Saim Keskin, Nuray Kılıçaslan, Şerafettin Kırmızı, Sercan Yalçın Matur, Murat Tevfik Mayda, Dilek Mutibayraktaroğlu, Oruç Kadir, Hayati Versan

İl Delegeleri

Cem Acar, Necdet Akbar, İsmail Akbal, Latif Akbulut, Nurhan Aksoy, Hami Akyıldız, Erol Bayrak, Hakan Bekil, Nurdoğan Çalışkan, Çetin Doyuran, Alper Gümrük, Gaffur Gümüş, Harun Güneş, Kadir Hallaç, Perihan İmamoğlu, Cumhur Karakadılar, Fatma Deniz Karamert, Saim Keskin, Hüseyin Koçak, Musa Koşar, Turgut Kotil, Musa Övünç, Hamza Özcan, Hakan Saltık, Bülent Sarı, Ahmet Sarı, Elif Seret, Sabri Soyer, Ferhan Şensoy, Alaaddin Tekin, Sabri Yıldız, Cemal Yıldız, Erhan Zoboğlu

Beyhan Korkmaz’ın Listesi

Yönetim Kurulu

Burhan Kaya, Cengiz Şengül, Fatih Harbi, Hacer Çakmak, Hasan Çatan, Latif Akbulut, Mehmet Kuş, Murat devrim, Mustafa Tüzer, Muzaffer Kaplankıran, Nilay Kurtuluş, Rana Tunçberk, Semahat Öztürk, Yalçın Öner, Yasemin Kıran, Yasin Yılmaz

İl Delegeleri

Ayfettin Dede, Beyhan Korkmaz, Birkan Özdemirli, Cemil Saraç, Cengiz Şengül, Cumhur Karakadılar, Çetin Doyuran, Davut Demir, Efrail Dede, Erdal Baş, Erkan Nöroğlu, Fahrettin Aktaş, Ferhan Şensoy, Gafur Gümüş, Gürsel Karahan, Hakan Bekir, Harun Dündar, Harun Güneş, Hüseyin Balseçen, Hüseyin Koçak, İdris Demirci, İsmail Şişman, Kenan Fidan, Mehmet Demirel, Musa Övünç, Mustafa Sarı, Muzaffer Kaplankıran, Münir Sakarya , Orhan Alanlar, Ramazan Sanem, S. Demir Şengül, Şinasi Yıldız, Yalçın Öner