Birlik darmadağın... "4-1"

STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Murat Taşçıkar (xx), Uğur Önay (xx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (x)- Emirhan (x), Muhammet (x), Berke (x) (Dk.27 Yahya Kemal x), Raif (xx), Melih (x), Semih (x) (Dk.69 Atakan x), Berat Aydın (xx) (Dk.79 Berat Demir), Kemal (x), Batuhan (x), Mehmet Mustafa (x)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xxx)- Nuri Melih (xxx), Uğur (xxx), Feyyaz (xx), Samet (xx)(Dk.64 Eren x), Sinan (xxx), Ozan (xx) (Dk.57 Ahmet xx), Hüseyin (xxx), Hakan (xxx) (Dk.75 Niyazi x), Tunay (xxx), Seyid Ahmet (xxx)
GOLLER: Dk.73 Raif (Penaltı) (Kocaeli Birlikspor), Dk.14 Ozan, Dk.19 Hakan, Dk.23 Sinan, Dk.50 Samet (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ozan, Samet (Sivas Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taKocaeli Birlikspor sahasında Sivas Belediyespor'a 4-1 yenildi.
DAKİKALAR:
14'üncü dakikada Sivas Belediyespor'un kazandığı serbest atışta Ozan topu filelere gönderdi: 0-1.
19'uncu dakikada Ozan ara pasında Hakan'ı gördü. Ceza sahası içinde Hakan'ın plase vuruşunda top filelere gitti : 0-2.
23'üncü dakikada Sivas Belediyespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Tunay'ın pasında ceza sahası içinde buluşan Sinan vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-3.
50'nci dakikada Sinan'ın ceza sahası içine ortasında topu iyi takip eden Samet'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4.
73'üncü dakikada, Feyyaz ceza sahası içinde Berat Aydın'ı faulle durdurunca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Raif penaltı atışını gole çevirdi: 1-4.
Karşılaşma Sivas Belediyespor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz