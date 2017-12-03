Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:38 TSİ- Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak müsabakada görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Almanya 'nın Bayern Münih takımıyla Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain arasında 5 Aralık Salı günü oynanacak maçı yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak B Grubu müsabakasında, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Bugün 16:38 TSİ AA İstanbul- Spor

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev mask
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Teşekkür ettiler... mask
Teşekkür ettiler...
Büyük Derbent 3 puanı ilk yarıda kopardı mask
Büyük Derbent 3 puanı ilk yarıda kopardı
İhsaniyespor galibiyeti kaçırdı: 2-2 mask
İhsaniyespor galibiyeti kaçırdı: 2-2
Periler hakem kurbanı: 77-82 mask
Periler hakem kurbanı: 77-82
Nusretiye, Güneş puan kaybetti sonuçlar Derbent’e yaradı mask
Nusretiye, Güneş puan kaybetti sonuçlar Derbent’e yaradı
Mağaza açılışında izdiham çıktı! mask
Mağaza açılışında izdiham çıktı!
Alman sevgilisini öldürüp betona gömen şahıs, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı mask
Alman sevgilisini öldürüp betona gömen şahıs, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Restorana kurşun yağdırdı! mask
Restorana kurşun yağdırdı!
Bilin bakalım bu ne kuyruğu? mask
Bilin bakalım bu ne kuyruğu?
Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yeni cihaz kuruluyor mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yeni cihaz kuruluyor
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR