Kocaelispor 'un taraftar grubu Hodri Meydan kurucularından İsmail Bayramoğlu beyin kanaması teşhisi ile Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayramoğlu beyin cerrahi servisinde tedavi altına alındı.
Bugün 16:49 TSİ- Asayiş
İsmail Bayramoğlu hastaneye kaldırıldı
Hodri Meydan kurucularından İsmail Bayramoğlu beyin kanaması geçirdi.
Bugün 16:49 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz