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İsmail Bayramoğlu hastaneye kaldırıldı

Hodri Meydan kurucularından İsmail Bayramoğlu beyin kanaması geçirdi.

BÜYÜT

Kocaelispor 'un taraftar grubu Hodri Meydan kurucularından İsmail Bayramoğlu beyin kanaması teşhisi ile Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayramoğlu beyin cerrahi servisinde tedavi altına alındı.

Bugün 16:49 TSİ - Asayiş

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