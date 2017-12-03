Kocaeli ’nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 407 numaralı sokakta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı. Hamdi Yardım isimli bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen evde oturan kiracıların yangını fark etmesi ve haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın büyümeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o sırada evin üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında bir de bebek vardı. Ambulans’ta tedavi edilen ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek, daha sonra annesine teslim edildi. Neden çıktığı belirlenemeyen yangında herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenilirken, yangının sebebiyle ilgili soruşturulma başlatıldı.
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Ölümden döndüler!
Gebze ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın büyümeden söndürülürken, binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz