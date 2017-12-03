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Bugün 17:28 TSİ- Siyaset

Başbakan Yardımcısı Işık, vatandaşlarla hamsi yedi

Karadenizliler Derneği’nin 13. Geleneksel Hamsi Şöleni’ne katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, burada vatandaşlarla sohbet ederek hamsi yedi.

Körfez Tütünçiftlik Merkezi’nde Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı tarafından düzenlenen tanıtım günlerine katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık standları gezerek, dernek üyeleri ile sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbette Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ’a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu , Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve dernek üyeleri eşlik etti. Sohbet sonrasında Başbakan Yardımcısı Işık, tanıtım yapan stantları selamladı.

SOHBET VE HAMSİ KEYFİ

Daha sonra Körfez Karadenizliler Derneği’nin 13. Geleneksel Hamsi Şöleni’ne katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, burada dernek üyeleri ile sohbet ederek, hamsi yedi. Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Işık, “ Bu vesile ile hemşehrilerimiz bir araya geliyorlar. Muhabbet ediyorlar. Böyle etkinlikler birbirini uzun süre görmeyen insanların görüşmesini sağlıyor. Ben dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bende görmediğim arkadaşlarımı görmüş oldum” dedi.

Bugün 17:28 TSİ İHA Kocaeli- Siyaset

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