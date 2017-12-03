Kongrede mevcut başkan Cumhur Karakadılar ile Beyhan Korkmaz yarıştı. 190 üyenin oy verme hakkının bulunduğu kongre sonucunda mevcut başkan Cumhur Karakadılar yeniden başkan seçildi. Kongrede 169 üye oy kullanırken Karakadılar 118 oyla başkan seçildi. Diğer aday Beyhan Korkmaz ise 50 oyda kaldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.
Bugün 17:29 TSİ- Siyaset
Kartepe’de Karakadılar güven tazeledi
CHP Kartepe İlçe Örgütü bugün yapılan kongreye iki liste şeklinde gitti.
Bugün 17:29 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz