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Bugün 17:29 TSİ- Siyaset

Kartepe’de Karakadılar güven tazeledi

CHP Kartepe İlçe Örgütü bugün yapılan kongreye iki liste şeklinde gitti.

Kongrede mevcut başkan Cumhur Karakadılar ile Beyhan Korkmaz yarıştı. 190 üyenin oy verme hakkının bulunduğu kongre sonucunda mevcut başkan Cumhur Karakadılar yeniden başkan seçildi. Kongrede 169 üye oy kullanırken Karakadılar 118 oyla başkan seçildi. Diğer aday Beyhan Korkmaz ise 50 oyda kaldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Bugün 17:29 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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