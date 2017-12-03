Kartepe’de Karakadılar güven tazeledi

Kongrede mevcut başkan Cumhur Karakadılar ile Beyhan Korkmaz yarıştı. 190 üyenin oy verme hakkının bulunduğu kongre sonucunda mevcut başkan Cumhur Karakadılar yeniden başkan seçildi. Kongrede 169 üye oy kullanırken Karakadılar 118 oyla başkan seçildi. Diğer aday Beyhan Korkmaz ise 50 oyda kaldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.