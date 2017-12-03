CHP Körfez İlçe Örgütü’nün kongresi Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kongrede, mevcut başkan Mehmet Kaçar’ın karşısına aday olarak Gülseren Altunal Solmaz çıktı. 256 kişinin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede toplam oyların 136'sını alan Mehmet Kaçar yeniden başkan seçildi. Gülseren Solmaz ise 75 oyda kaldı.
Bugün 17:36 TSİ- Siyaset
Körfez'de Mehmet Kaçar güven tazeledi
CHP Körfez'de Mehmet Kaçar güven tazeledi.
Bugün 17:36 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz