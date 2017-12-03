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Bugün 17:36 TSİ- Siyaset

Körfez'de Mehmet Kaçar güven tazeledi

CHP Körfez'de Mehmet Kaçar güven tazeledi.

CHP Körfez İlçe Örgütü’nün kongresi Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kongrede, mevcut başkan Mehmet Kaçar’ın karşısına aday olarak Gülseren Altunal Solmaz çıktı. 256 kişinin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede toplam oyların 136'sını alan Mehmet Kaçar yeniden başkan seçildi. Gülseren Solmaz ise 75 oyda kaldı.

Bugün 17:36 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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