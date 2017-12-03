CHP Darıca 'da kongre sonuçları belli oldu . 247 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede oyların 134'ünü alan Yakup Törk, yeniden başkan seçildi. Hakkı Koçak ise 104 oyda kaldı.
Bugün 17:40 TSİ- Siyaset
Darıca'da da başkan değişmedi
CHP Darıca'da Yakup Törk yeniden başkan seçildi.
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Bugün 17:40 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz