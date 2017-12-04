İzmit Kuruçeşme Yenimahalle İnkılap Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre Selahattin Durak’ın kiracı olarak tek başına yaşadığı tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken İnkılap Caddesi yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapatıldı.
Bugün 09:11 TSİ- Asayiş
Tek katlı ev alev alev yandı
İzmit Kuruçeşme Yenimahalle’de bulunan tek katlı bir evde çıkan yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Bugün 09:11 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz