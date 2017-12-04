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Tek katlı ev alev alev yandı

İzmit Kuruçeşme Yenimahalle’de bulunan tek katlı bir evde çıkan yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İzmit Kuruçeşme Yenimahalle İnkılap Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre Selahattin Durak’ın kiracı olarak tek başına yaşadığı tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken İnkılap Caddesi yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapatıldı.

Bugün 09:11 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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