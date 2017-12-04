Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi 315. Sokak'ta ikamet eden Ali R.K. ile Kemal U'nun aileleri arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Sopa ve taşların da kullanıldığı kavgada, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Kocaeli'de aile kavgası: 6 yaralı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı
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