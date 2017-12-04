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Gölcük'te bıçaklı kavga: 5 yaralı

Gölcük ilçesinde Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde, Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'nde Preveze Caddesi'nde bir evde kalan Afganistan uyruklu 5 kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen aynı ülke vatandaşı iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

HAYATİ TEHLİKE YOK

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, kimliği belirsiz şüpheliler, Abdulmemet R, Kulbin G, Sabır H, Akhtahar M. ve Amanallah H'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabır H, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis , şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bugün 09:27 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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