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Anne ile kızına minibüs çarptı: 2 ölü

Yalova’da karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve kıza minibüs çarptı.

Kazada anne ile kızı hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Yalova Kocaeli Yolu Atatürk Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne Gülsüm Öztürk (83) ile kızı Sabriye Öztürk’e (51) Kocaeli istikametinden Yalova’ya gelen E.S.D. (26) tarafından kullanılan 77 BA 896 plakalı minibüs feci şekilde çarptı. Çarpanın etkisi ile yola savrulan anne ile kızı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan minibüs şoförü E.S.D. polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sebebiyle Yalova Kocaeli yolu Atatürk Bulvarı’nda uzun kuyruklar oluştu. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bugün 09:30 TSİ - Asayiş

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