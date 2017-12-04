Fizomer’e dua ve teşekkür yağıyor

ARALIK SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Kasım ayı boyunca herkesi sağlık hizmetlerinden yararlandırıp kişinin bütçesi oranında ücretlendiren ve hastalardan büyük ilgi görüp, takdir toplayan Fizomer Tıp Merkezi’nin bu hizmeti yıl sonuna kadar devam ettireceği belirtildi.

ÜCRETLENDİRME KİŞİNİN BÜTÇESİNE GÖRE YAPILIYOR

Bu hizmetle kaliteli sağlık hizmeti alamayan kimsenin kalmaması hedefini taşıdıklarını belirten Fizomer Tıp Merkezi’nin sahibi Metin Demireli, sözlerine şöyle devam etti: ‘‘ Buradaki amacımız sadece parası olana hizmet vermek değil özel sağlık hizmeti almak isteyen ancak buna ekonomik gücü yetmeyen hastaları da dahil ederek toplumun tamamını kapsayan bir sağlık hizmeti sunmak amacındayız. ‘‘Kaliteli sağlık hizmeti almak herkesin hakkı’’ sloganıyla toplumun bütününe ulaşmayı hedefledik. Bunda da çok başarılı olduk. Ancak gelen yoğun talep ve istek üzerine bu hizmetimizi yıl sonuna kadar devam ettirme kararı aldık. Yine ücretlendirmeyi kişinin bütçesi oranında yapacağız. Aldığımız dua ve teşekkür bize yeter.’’dedi.

ÇOKÇA DUA ve TEŞEKKÜR ALDIK

Bu konuda maddi fedakarlık yaptıklarını ve iş yükünün de ciddi anlamda arttığına değinen Metin Demireli şunları söyledi: ‘‘Maddi fedakarlığımızın yanında İş yükümüz de arttı. Ancak yine de kaliteli sağlık hizmetinden en ufak bir taviz vermedik ve vermeyeceğiz. Ne kadar paran varsa o kadar sağlık hizmeti alırsın Fizomer Tıp Merkezi için asla hiçbir zaman geçerli olmadığı için her dönemde hastalarımıza destek olduk. Herkese aynı kalitede sağlık hizmeti vermek zorundayız. Bu nedenle çalışanlarımıza da bu fedakarlıklarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gelen hastalarımızın hiç birine ayrım yapmadan ve en kaliteli sağlık hizmetini verdiler. Çokça dua ve teşekkür aldık. Belki teşekkürü biz alıyoruz ama bu onların emeği ve başarısıdır.’’dedi.Bilgi almak isterseniz 444 90 41 veya 0262 325 18 25 nolu telefonları arayabilirsiniz.