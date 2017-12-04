Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Başkanlığına atanan Serdar Kaman teşkilatlanma çalışmalarına başladı. Dün akşam Karamürsel 'de partililer ile biraraya gelen Kaman, Saadet Partisi Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baş'a partiye katılma teklifinde bulundu. Kaman, Baş'a sahada aktif çalışması için görev almasını istedi. Baş'ın önümüzdeki günlerde kararını açıklaması bekleniyor.
Bugün 09:48 TSİ- Siyaset
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif
SP Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baş'a İYİ Parti'den teklif geldi.
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Bugün 09:48 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz