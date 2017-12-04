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Bugün 09:48 TSİ- Siyaset

SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif

SP Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baş'a İYİ Parti'den teklif geldi.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Başkanlığına atanan Serdar Kaman teşkilatlanma çalışmalarına başladı. Dün akşam Karamürsel 'de partililer ile biraraya gelen Kaman, Saadet Partisi Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baş'a partiye katılma teklifinde bulundu. Kaman, Baş'a sahada aktif çalışması için görev almasını istedi. Baş'ın önümüzdeki günlerde kararını açıklaması bekleniyor.

Bugün 09:48 TSİ - Siyaset

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