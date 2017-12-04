SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İl Başkanlığına atanan Serdar Kaman teşkilatlanma çalışmalarına başladı. Dün akşam Karamürsel 'de partililer ile biraraya gelen Kaman, Saadet Partisi Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baş'a partiye katılma teklifinde bulundu. Kaman, Baş'a sahada aktif çalışması için görev almasını istedi. Baş'ın önümüzdeki günlerde kararını açıklaması bekleniyor.