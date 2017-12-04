Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:01 TSİ- Gündem

Hurşit Güneş'in acı günü!

CHP Kocaeli eski Milletvekillerinden Hurşit Güneş'in acı kaybı...

CHP Kocaeli 'nin eski milletvekillerinden Hurşit Güneş'in acı günü! Güneş, teyzesiSevim Tanör'ü kaybetti. Fatmagül Berktay ve Ali Tanör’ün annesi olan emekli öğretmen Sevim Tanör, bugün İzmir Bostanlı Karşıyaka’da bulunan Beşikçioğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Güneş, acı haberi alır almaz İzmir’e hareket etti.

Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Bugün 10:01 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Vali Aksoy, engellilerle birlikte pasta kesti mask
Vali Aksoy, engellilerle birlikte pasta kesti
Başarılı personel ödüllendirildi mask
Başarılı personel ödüllendirildi
İzmit Belediyesi, WhatsApp'ta mask
İzmit Belediyesi, WhatsApp'ta
Körfez, İzmit ve Başiskele'de elektrikler kesilecek mask
Körfez, İzmit ve Başiskele'de elektrikler kesilecek
İstanbul'a kar geliyor mask
İstanbul'a kar geliyor
3 ilçeye elektrik verilemeyecek! mask
3 ilçeye elektrik verilemeyecek!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
Giyim mağazası alev alev yandı mask
Giyim mağazası alev alev yandı
Otobüste görenler şaşkınlığını gizleyemedi! mask
Otobüste görenler şaşkınlığını gizleyemedi!
Kılıçdaroğlu’nun gelini yönetime girdi mask
Kılıçdaroğlu’nun gelini yönetime girdi
Kandıra yolunda kaza: 5 yaralı mask
Kandıra yolunda kaza: 5 yaralı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR