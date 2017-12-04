CHP Kocaeli 'nin eski milletvekillerinden Hurşit Güneş'in acı günü! Güneş, teyzesiSevim Tanör'ü kaybetti. Fatmagül Berktay ve Ali Tanör’ün annesi olan emekli öğretmen Sevim Tanör, bugün İzmir Bostanlı Karşıyaka’da bulunan Beşikçioğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Güneş, acı haberi alır almaz İzmir’e hareket etti.

Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.