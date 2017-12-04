Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi'ndeki bir evde, Cevdet Acar (39) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli , Acar'ı göğsünden ve sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Acar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis , şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.