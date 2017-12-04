Pala İbo'yu kaybettik!

Değirmendere'de Kokoreççilik yapan ve Pala İbo olarak geniş bir kesim tarafından tanınan, İbrahim Azgın hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün (4 Aralık Pazartesi ) ikindi namazını müteakip Örcün Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz