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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de, polis ve jandarmanın operasyonu ile 487,68 gram esrar, bir miktar bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı geçen hafta uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenledi. Polis ve jandarmanın operasyonları ile toplam 487,68 gram esrar, 2,96 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu hap, 24,9 gram metamfetamin, 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bugün 10:35 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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