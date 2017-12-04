Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı geçen hafta uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik operasyonlar düzenledi. Polis ve jandarmanın operasyonları ile toplam 487,68 gram esrar, 2,96 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu hap, 24,9 gram metamfetamin, 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bugün 10:35 TSİ- Asayiş
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Kocaeli'de, polis ve jandarmanın operasyonu ile 487,68 gram esrar, bir miktar bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz