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Körfez, İzmit ve Başiskele'de elektrikler kesilecek

Bölgemizin elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini bildirdi.

07.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çubuklubala Köyü,

07.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Cumhuriyet Mah.,

07.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Durhasan Köyü, Eseler Köyü,

07.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Yaylacık Mah.,

07.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 12:00 ile 18:00 arasında Hacı Akif Mah., Agah Ateş Mah., Şirinyalı Mah., Şirinyalı Mah.,

07.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Yeniyalı Mah.,

Bugün 10:49 TSİ - Gündem

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