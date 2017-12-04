Körfez, İzmit ve Başiskele'de elektrikler kesilecek

07.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çubuklubala Köyü,
07.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Cumhuriyet Mah.,
07.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Durhasan Köyü, Eseler Köyü,
07.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Yaylacık Mah.,
07.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 12:00 ile 18:00 arasında Hacı Akif Mah., Agah Ateş Mah., Şirinyalı Mah., Şirinyalı Mah.,
07.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Yeniyalı Mah.,
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz