Hisareyn’den en değerli galibiyet: 2-1

Bağçeşme öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve maçı 2-1 kazanan Hisareyn temsilcisi, haftayı 22 puan ile ikinci sırada tamamladı

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ

İlk yarıda karşılıklı ataklar vardı. Bağçeşmespor 40. dakikada Nafiz ceza sahası dışından çektiği şut sonrası topu filelere gönderdi. Sadece dört dakika sonra Hisareynspor’dan Coşkun beraberlik golünü attı maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Rakibini çalımlayan kaleci İbrahim’in yanından fileleri bulan Coşkun ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

10 KİŞİ HİSARENY ÖNE GEÇTİ

Maçın ikinci yarısında daha atak futbol oynayan takım Hisareynspor olurken, aynı takımda Mustafa Yalçın ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. On kişi oynayan Hisareyn’in ikinci golü 80 dakikada geldi. Oyuna sonradan giren Burak’ın sağ çaprazdan çektiği sonrası şut ağları buldu: 2-1

6 PUAN KAZANDI

İki dakika sonra Bağçeşme’de hakeme itirazından dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Kalan sürede Bağçeşme’nin atakları sonuçsuz kaldı ve takım savunmasını iyi yapan Hisareyn, Play-Off hattındaki rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 21’e çıkardı ve haftayı Tayfunspor’un ardından ikinci sırada tamamladı.

HİSAREYNSPOR: 2 BAĞÇEŞMESPOR: 1

STAT: Hisareyn

HAKEMLER: Zafer Pesen***, Sefa Hışıl***, Umut Kasap***

HİSAREYNSPOR: Harun***, Bahtiyar***, Barış***, Görkem***, Mustafa Yalçın**, Mehmet***, Alican***, Mustafa Tetik** (Talha**), Sezai** (Burak***), Coşkun***, Berkay *** (Bayram**)

BAĞÇEŞMESPOR: H.İbrahim**, Burak** (Ufuk ?), Semih**, Fatih***, Yusuf**, Hamitcan** (Murat**), Doğan**, Kadir Uçum**, Mustafa**, Nafiz*** (Göksel*), Hasan**

GOLLER: Nafiz dk.40 (Bağçeşme), Coşkun dk.44, Burak dk.80 (Hisareyn)

KIRMIZI KARTLAR: Mustafa Yalçın dk.64 (Hisareyn), Fatih dk.82 (Bağçeşme)