İzmit Belediyesi, WhatsApp'ta

İzmit genelinde 10 araç ve 20 personel ile ambalaj atıklarının toplandığını söyleyen yetkililer “ geri dönüşüm çalışmalarını sadece gündüz değil geceleri saat 22.00’ye kadar da yapıyoruz. Özellikle gündüz trafiğin yoğun olduğu veya trafiğe kapalı olan cadde ve sokaklardaki ambalaj atıklarını akşam saatlerinde topluyoruz. Vatandaşların evlerinde ve işyerlerindeki ambalaj atıklarını daha kolay bir şekilde aldırabilmeleri için İzmit Belediyesi adına ambalaj atıkları toplama ve taşıma işini yapan Özkartallar Firması tarafından WHATSAPP ihbar hattı kuruldu. 0534 015 40 42 numaralı hatta bırakılan atık alım ihbarları anında değerlendiriliyor” dediler.

GERİ DÖNÜŞÜM AĞI GENİŞLİYOR

Bu arada Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen geri dönüşüm çalışmaları için şehrin muhtelif yerlerinde ger dönüşüm noktaları oluşturuldu. Mevlana Kültür Merkezi, Alikahya ve Kuruçeşme hizmet binaları önü ile Belsa önündeki özel tasarımlı konteynırlara vatandaşların ambalaj atıkları, bitkisel atık yağ ve atık pillerini atabilecekleri kaydedildi.