Çerkeşlispor üç attı 3 aldı

Çerkeşlispor’a üç puanı getiren golleri 37’te Giray, 45’te Semih, 89’da Ahmet attı. Bu arada Çerkeşlispor’dan Onur 66. dakikada ikinci sarı kartı ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

ÇENESUYU PLAJYOLU: 0 ÇERKEŞLİSPOR: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Abdülbaki Ayyıldız ***, Okan Oral ***, Emir Selman Eroğlu ***

ÇENESUYU PLAJYOLU: Harun **, Enes **, Sezer ***, Avni **, Hakan **, İbrahim ** (dk 53 Asım **), Samet Cantekin **, Enes **, Fatih ** (dk 75 Kemal **),. Tolga **, Samet Ateş ** (dk 49 Mustafa **),

ÇERKEŞLİSPOR: Barış ***, Eray ***, Onur *, Mehmet ***, Gürkan ***, Burak ***, Tanju ***, Erol *** (dk 78 Ahmet **), Tuğberk ***, Şemsettin ***, Giray *** (dk 73 Yavuz **)

GOLLER: Giray dk 37, Semih dk 45, Ahmet dk 89

KIRMIZI KART: Onur dk 66