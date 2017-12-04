Çerkeşlispor üç attı 3 aldı

Çerkeşlispor’a üç puanı getiren golleri 37’te Giray, 45’te Semih, 89’da Ahmet attı. Bu arada Çerkeşlispor’dan Onur 66. dakikada ikinci sarı kartı ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
ÇENESUYU PLAJYOLU: 0 ÇERKEŞLİSPOR: 3
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEMLER: Abdülbaki Ayyıldız ***, Okan Oral ***, Emir Selman Eroğlu ***
ÇENESUYU PLAJYOLU: Harun **, Enes **, Sezer ***, Avni **, Hakan **, İbrahim ** (dk 53 Asım **), Samet Cantekin **, Enes **, Fatih ** (dk 75 Kemal **),. Tolga **, Samet Ateş ** (dk 49 Mustafa **),
ÇERKEŞLİSPOR: Barış ***, Eray ***, Onur *, Mehmet ***, Gürkan ***, Burak ***, Tanju ***, Erol *** (dk 78 Ahmet **), Tuğberk ***, Şemsettin ***, Giray *** (dk 73 Yavuz **)
GOLLER: Giray dk 37, Semih dk 45, Ahmet dk 89
KIRMIZI KART: Onur dk 66
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz