Kadıköy hayata tutunuyor: 2-1

Müthiş bir çekişmeye sahne olan maçı Kadıköy 2-1 kazandı üç puan alan taraf oldu .İlk yarısı golsüz sona eren maçta goller ikinci yarıda geldi.

SON SÖZÜ İSMET SÖYLEDİ

Kadıköyspor 61 dakikada Zeynel’in attığı golle 1-0 öne geçti. Uzuntarla Belediyespor 70’de sağ taraftan geliştirdiği atakta Burhan’ın golü ile beraberliği sağladı. Bu golden iki dakika sonra Kadıköyspor İsmet’in kalabalık içinden attığı gol ile öne geçti. Gergin geçen maçın son bölümlerinde başka gol olmadı ve Kadıköyspor puanını 12’ye çıkardı, Uzuntarla ise 17 puanda kaldı.

TAYFUN HATA YAPMADI

B Grubu’nda Bahçecikspor, Map Şenerspor’u 5-2 mağlup ederek ilk 3 iddiasını sürdürdü. Lider Tayfunspor, Şirinköyspor karşısında 5-0 kazanırken zorlanmadı ve puanını 26’ya çıkardı. Düşmeme mücadelesi veren Serhatspor sahasında yine ateş hattında yer alan Çamlıtepe’ye 3-2 mağlup oldu.

KADIKÖYSPOR: 2 UZUNTARLA BLD: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Yakup Kaval ***, Ahmet Göçmen **, Volkan Dikmen ***

KADIKÖYSPOR: Onur ***, Ömer ***, Anıl ***, İsa ***, Ahmet ***, Serkan ***, Muratcan ** (dk 20 Emre ***), İsmet ***, Zeynel *** (dk 77 Mehmet **), Selim *** (dk 84 Özgür **), Cemil ***

UZUNTARLA BLD: Metin **, Muhammet ***, Mesut ***, Ferhat ***, Emrah **, Burak ** (dk 60 Tolga **), Furkan **, Erdi ** (dk 80 Kadir **), Yusuf ** (dk 63 Kaan **), Burhan ***, Sefa **

GOLLER: Zeynel dk 61, İsmet dk 72 (Kadıköy) Burhan dk 70 (Uzuntarla)