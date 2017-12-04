Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Olay, dün Ordu Caddesi üzerindeki Erzincan Askeri loimanlarının nizameyesinin önünde meydana geldi.Vatani görevini yapmak için Erzincan'da bulunan er Taner H., hafta sonu nedeniyle çarşı iznine çıktı. Er Taner H'nin akşam saatlerindeaskeri lojmanlarının nizamiyesinde yavru bir kediye yaptıkları güvenlik kamerasına takıldı. Kapı önünde bekleyen nöbetçilerin gözleri önünde kediyi önce yumruklayan Taner H.'nin ardından nizamiye kapısının üzeri koyarak defalarca vurduğu görülüyor. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerdekıvranan kediye son olarak tekmeler savuranTaner H., ardından kameranın açısından kayboldu.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı ve dehşet görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti. Kısa sürede yakalananve asker olduğu belirlenen Taner H'nin yapılan muayenesinde 221 promil alkollü çıktığı tespit edildi. Taner H., daha sonra teslim edildiği askeri inzibat tarafından gözaltına alındı. Vahşet görüntülerinin sosyal medya da kısa süre içerisinde yayılmasının ardından başta Erzincanlı vatandaşlar olaya büyük tepki yağdı. Vicdanları sızlatan götüntüyü izleyen birçok kişi akşam saatlerinde askeri lojmanların önüne gelerek, olayı gerçekleştiren askere ceza verilmesini istediler.

BAKAN SOYLU: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzincan'da er Taner H.'nin yavri kediye işkence yaptığı ile ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da kendisine ulaşan bir tiwittera, "Hemen tetkik ettiriyorum" dedi. Bakan Soylu ikinci tiwitterda "Adli ve idari soruşturma başlatıldı, Erzincan Valimiz açıklama yapacak" ifadelerine yer verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzincan'da yavru kediye alkollu bir er tarafından yapılan işkence görüntülerinin sosyal medya da yayınlanmasının ardından Erzincan Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Kediye işkence yapan erin, hafta sonu izninden alkollü döndüğü ve terhisine 3 gün kaldığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle: "03.12.2017 günü yazılı ve görsel medyada yayınlanan “Erzincan Orduevi’nde bir askerin kediye işkence yaptığıö ile ilgili haberler üzerine Valiliğimizce gerekli inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde olayın failinin Erzincan Muhabere Alayında zorunlu askerliğini yapmakta olan Muhabere Er T.H. olduğu tespit edilmiştir. İlgilinin terhisine üç gün kaldığı ve hafta sonu izninden 221 promil alkollü olarak döndüğü anlaşılmıştır. Kamuoyunda haklı bir infiale neden olan ve vicdanları yaralayan olayın faili hakkında gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır" denildi.