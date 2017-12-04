İl başkanları eksik toplandı

Toplantıya Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ev sahipliği yaptı. Toplantının ardından il başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ettiler.

SARIBAY KATILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İl Başkanları kahvaltının ardından kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak basına poz verdi. Toplantıya ev sahipliği yapan DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün yanı sıra AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, SP İl Başkanı Nurettin Çelik ve BBP İl Başkanı Serhat Duyar katılım gösterdi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay toplantıya katılmadı. Sarıbay toplantıya katılmama gerekçesini geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantıda partisinin ilçe kongrelerin başlamasından dolayı belirli bir süre il başkanları toplantısına katılım göstermeyeceğini söylemişti.

SEÇİM BARAJI İNDİRİLSİN

Toplantıda ilk konuşmayı ev sahibi DP İl Başkanı Mustafa Nazgül gerçekleştirdi. Nazlıgül, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Yarın biz engelli duruma düşecekmiş gibi engelli arkadaşlarımıza yardımcı olmamız lazım. Uyum yasaları görüşülüyor. Meclis dışında olan seçim barajının sıfıra indirilmesini talep ediyoruz. İktidar ve anamuhalefet partileri buna yaklaşmıyor ancak biz muhalefet parti olarak istiyoruz” dedi.

TAŞLAR YERİNE OTURDU

Gebze kongresinin ertelenmesi ile ilgili sorulara cevap veren AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Kongrenin iptali istişarelerde alınan bir karar. Bundan sonraki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız” dedi. Yerli otomobil ile ilgili konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise, “Bir birliktelik sağlanamadı. Önemli olan bir başkanın değil 6 il başkanın verdiği ortak kararla kamuoyuna çıkılmalı” şeklinde konuştu. Son 3 haftada Ülkü Ocakları başkanının değişmesi ile ilgili konuşan Ünlü, “Ülkü ocakları MHP’nin şah damarıdır. Bayrak değişimi gerçekleşti. Görevden alınan da göreve gelen de bizim arkadaşımızdır. Son değişiklik ile taşlar tam olarak yerine oturmuştur” açıklamalarında bulundu.