Bağdat, ‘Kahya’yı üzdü: 2-0

Bağdat’ın cezası olduğu için Vin-San Tesisleri’nde oynanan maçta 90 dakika boyunca tempo 1. Amatör Lig’in üzerindeydi. Mücadeleyi ikinci yarıda Oğuzhan Kaval ve Ahmet Alan’ın golleri ile kazanan Bağdatspor liderliğini sürdürdü

HAKAN PENALTI KAÇIRDI

İlk yarıda iki takım da ikişer kez golle burun buruna geldi. 20’de Bağdat’ın kaptanı Sabri, Alikahya’dan Bünyamin’i ceza sahası içinde düşürdü ve maçı yardımcıları ile birlikte başarılı bir şekilde yöneten Özhan Kurt tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hakan Kılıç, günün kader adamı kaleci Enes’i geçemedi ve penaltıyı kaçırdı.

GOLLER OZİ VE AHMET’TEN

İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda atmosfer daha yüksekti. Futbolcular maç içinde sözlü münakaşaya girdi, neyse ki sıkıntı büyümedi. 65’te 1. Amatör Lig’in öne çıkan solak futbolcularından Oğuzhan Kaval, Halil’in pasında topu filelere gönderdi. Bitime 11 dakika kala yine Halil’in getirdiği topta Ahmet Alan ağları buldu ve skor 2-0 oldu ve maç da Bağdat’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi başka gol olmadı.

YUNUS EMRE’NİN YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Bağdat ekibinde özellikle kaleci Enes, Ahmet ve Mesut öne çıkarken, Alikahya penaltı kaçırdığı maçta öne geçme şansını değerlendiremedi. Alikahya’yı çalıştıran Barış Çoban öğrencileri ilk bölgede istediklerini yaparken, üçüncü bölgede ameliyat olan Yunus Emre Aygün’ün yokluğunu hissetti.

ALİKAHYA YİNE DE İDDİALI

Takımda ameliyat olan bir diğer isim Kaptan Eyüp’ün özverisi, Recep, Hakan Kılıç, Coşkun, Hakan Gürses ile 2 gol yese de kaleci Deniz’in genel olarak yüksek direnci Alikahya’nın en ilk 3’ün en ciddi adaylarından birisi olduğunu ortaya koydu. Sarı Beyazlı ekipte iki ayağını da etkin kullanabilen yetenekli isim Batuhan’ın temposunu arttırması ve yeteneklerini öne çıkarması Alikahya ekibinin kilit konuları arasında yer alıyor.

SAHA İÇİ LİDERİ SABRİ

Erkan Gürdal yönetiminde, bölge halkının adeta gözbebeği haline gelen Bağdatspor, Kaptan Sabri’nin saha içi liderliğinde iyi mücadele ediyor. Kırmızı Siyahlılarda stoper İbrahim Selim Öz’ün takımın sigortası olduğunu kanıtlar nitelikli futbolu kalan sayılı haftalarda umudu arttırdı. “Bay Asist Halil” genç Yiğithan ve Yunus’un süratli futbol oynamaya çalışması, topu 2. bölgeden 3. bölgeye geçirmedeki kontrolü rakibin Alikahya’nın buluşma süresini azaltan unsurlar arasında yer aldı.

DAMLAR DAMLAMADI, YAĞDI

Lider Bağdat’ın ensesinde yer alan Başiskele Damlar, Gebze ekibi Yavuz Selim’i 4-1 mağlup etti. Yavuzspor deplasmanda Asarköy’ü 2-0 mağlup ederken hem kötü gidişine dur dedi hem de yeni teknik adam Şakir Vatan ile ilk galibiyetine ulaştı. Başaranspor sahasında Körfez Esen ile 2-2 berabere kaldı ve ilk 3 yolunda çok önemli 2 puanı kaybetti.

BAĞDATSPOR:2 ALİKAHYASPOR:0

HAKEMLER: Özhan Kurt***, Sevcan Özkar***, Emre Öksüzoğlu***

STAT: Vin-San

BAĞDATSPOR: Enes****, Okan*** (Dk. 85 Sinan*), Oğuzhan***, İbrahim***, Sabri****, Semih*** (Dk. 66 Cihat**), Halil***, Yiğithan***, Mesut****, Ahmet**** (Dk. 86 Emrah*), Yunus***

ALİKAHYASPOR: Deniz***, Recep***, Yunus Emre**, Eyüp***, Hüseyin**, Abdurrahim** (Dk. 62 İlkan**), Batuhan**, Coşkun** (Dk. 75 Ömer*), Bünyamin**, Hakan Kılıç***, Hakan Gürses*** (Dk. 69 Ömer*)

GOLLER: Dk. 65 Oğuzhan Kaval, Dk. 79 Ahmet (Bağdat)

Not: Dk. 20: Alikahya’da Hakan Kılıç penaltı kaçırdı.