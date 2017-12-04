Sultan Orhan kaçıyor Suadiye kovalıyor: 2-1

Sezona fırtına gibi giren Gebze ekibi Sultan Orhan, bu hafta da zorlu Tavşancıl engelini 2-1’lik skorla aşarken, Kartepe Suadiye de Kandıra ’yı deplasmanda yanı sonuçla 2-1 yenerek takibini sürdürdü. Sultan Orhan 28, Suadiye 26 puana sahip. Günün diğer maçlarında şu sonuçlar alındı. İlimtepe FK-Kartepe BLD:2-2, Dilovası BLD-Değirmenderespor: 1-2, Kandıra GB BLD-Kartepe Suadiye: 1-2, Gebze Sultan Orhan-Tavşancılspor: 2-1, Derince Sırrıpaşa- Kocaeli 1937 Seka: 1-0…

KANDIRA GB BLD: 1 KARTEPE SUADİYE: 2

STAT: Kandıra

HAKEMLER: İsmail Akçay **, Hakan Dursun **, Volkan Aydın **

KANDIRA GB BLD: Ercan ***, Samet **, Berk ***, Özcan ***, Berkay **, Ozan ***,Batuhan **, Bedirhan ** (Dk 76 Recep **), Abdülkadir ** (Dk 76 Cenk **), Alper ** (Dk 65 Ufuk **, Sezer ***

KARTEPE SUADİYESPOR: Yusuf ** (Dk 69 Hüseyin **), Cihan ***, Bedirhan ***, Selman ***, Barış ***, Volkan *** Gencer ** (Dk 76 Önder **), Hamza ***, Aykut ***, Coşkun ***, Sedat **

GOLLER: Sezer Dk 37, Coşkun Dk 70, Aykut Dk 89

DERİNCE SIRRIPAŞA FK: 1 KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 0

STAT: Kandıra

HAKEMLER: Seyfettin Çıtak ***, Emre Şehirli ***, Ramazan Celep ***

DERİNCE SIRRIPAŞA FK: Sefa ***, Ali ***, Ömer ***, Ufuk ***, Onur ****, Melih ** (Dk 61 Hüseyin **), Erkan ***, Emirhan **, Oğulcan ***, Levent *** (Dk 88 Mustafa **), Burak Özgür ** (Dk 75 Yekta **)

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Kağan ***, Rahman ** (Dk 70 Baran **), Batuhan ***, Anıl ***, Çağrı ***, Soner **, Faruk **, Kayra ***, Emre **, Salih ** (Dk 65 Mehmet Ali **), Özkan ** (Dk 70 Alper **)

GOLLER: Onur Dk 2

İLİMTEPE FK: 2 KARTEPE BLD: 2

STAT: Kandıra

HAKEMLER: Mesut Punar ***, Erhan Atakay ***, Emre Kurt ***

İLİMTEPE FK: Mehmet ***, Fatih ***, Serhat ***, Sinan ***, Usame ** (Dk 82 Burak **), Enes ** (Dk 70 Eren **), Yasin ***, Umut **, Nihat *** (Dk 81 Emin ***), Berat **, Muhammet ***

KARTEPE BLD: Abdullah ***, Enes ***, Hasan ***, Fatih ** (Dk 44 Bedirhan **), İbrahim ***, Gazimend Rahova ***, Emin *** (Dk 88 Berkant *), Alican ** (Dk 55 Furkan **), Ali Kemal ***. Ruhi ***, Celal *

GOLLER: Nihat Dk 43, İbrahim Dk 70, Emin Dk 85, Yasin Dk 90+5 (PNT)

KIRMIZI KART: Celal Dk 72

DİLOVASI BLD: 1 DEĞİRMENDERESPOR: 2

STAT: Kandıra

HAKEMLER: Sabit Selvi ***, Cahnkut Gönenç ***, Sinan Kılıç ***

DİLOVASI BLD: Özencan ***, Gürsel ***, Birkan **, Anıl ***, Sefa ***, Mehmet Bilal ***, Osman Durmuş ** (Dk 62 Osman Yıldırım **), Muhammet ** (Dk 76 Gürkan **), Mehmet Aktaş **, İsmail **, Emrah ** (Dk 15 Musa **)

DEĞİRMENDERESPOR: Fatih Yasin ***, Hasan ***, Eray Sait ***, Ahmet ** (Dk 55 Murat Yıldız **), Murat Sarıer ***, Serhat ** (Dk 70 Özgürcan **), Alirıza ***, Fatih ***, Onur *** (Dk 86 Enes **), Kamil ***

GOLLER: Ferhat Dk 10, Sefa Dk 35, Kamil Dk 61

GEBZE SULTAN ORHAN: 2 TAVŞANCILSPOR: 1

STAT: Kandıra

HAKEMLER: Ebubekir Yalçın ***, Mesut Akçınar ***, Abdullah Yalçınkaya ***

GEBZE SULTAN ORHANSPOR: rahimov ***,Muhhammet ** (Dk 47 Rafet ***), Ahmet Seyfi ***, İlker ***, Hamdi ***, Zeyyat ****, Emrullah ***, Hakan ***z(Dk 80 Erhan **), Furkan Barış ***, Mustafa ***, Erhan Taşova ***

TAVŞANCILSPOR: Erhan ***, Celal ***, Hasan ***, Şahin *** (Dk 87 Sefa **), Ersan ***, Oğuz ** (Dk 46 Ramazan **), Adem ** (Dk 87 Serdar **), Tahsin ***, Kerim ***, Cengizhan **, Şahincan *

GOLLER: Emrullah Dk 31 (PNT), Kerim Dk 41 (PNT), Hakan Dk 75

KIRMIZI KART: Şahincan Dk 44